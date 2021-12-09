4 bin TL'lik asgari ücrete MÜSİAD'tan şartlı onay!

Dünya Gazetesi'ne ziyaretinde asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Başkanı 4 bin TL'lik asgari ücrete şartlı onay verdi.

İşçi kesiminin büyük bir beklenti içinde olduğu asgari ücret konusunda Asmalı 4 bin TL'lik asgari ücret konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim MÜSİAD olarak asgari ücret teklifimiz 4 bin lira. Bu yüzde 41.5 artış anlamına geliyor. Sanayiciler olarak bunun enflasyon kadarını biz karşılayalım, üstünü kamu kesimi üstlensin"



