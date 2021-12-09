İkinci el araç fiyatlarının freni patladı: Akıl almaz fiyat artışları var

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizerek, "İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var. Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var. Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var. Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçların üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi. Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şuanda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL'ye aldığı aracın 280 bin TL'lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL'lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL'ye bulamıyor. Şuanda onu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf olarak küçüldüklerini söyleyen Yurtlu, "Gerçekten anormal bir yükseliş var. Birçok emtia da fiyat artışlarını görüyoruz ama otomotiv sektöründeki artış gerçekten çok fahiştir. Geçen ay 175 bin TL'ye sattığımız aracı bugün 250 bin TL'ye almak için mücadele veriyoruz. Bu fiyatların 2022'nin Mart başına kadar artarak devam edeceğini takip ediyoruz. Çünkü gün gün eriyoruz. Sattığımız malın yerine 1-2 gün içerisinde yerine koyma şansımız yoksa esnaf olarak küçülüyoruz. Akıl almaz fiyat artışları var" diye konuştu.