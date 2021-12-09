Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Gaziantep'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 12:59
Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebrail Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Cebrail Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız