Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.