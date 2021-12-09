Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda

İkinci el araç fiyatlarının freni patladı: Akıl almaz fiyat artışları var
İkinci el araç fiyatlarının freni patladı: Akıl almaz fiyat artışları var
Evim Güvende Konut Yardım Sigortası Nedir?
Evim Güvende Konut Yardım Sigortası Nedir?
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS Genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS Genelgesi
Anasınıfı açılışı için öğrenci sayısı sınırı düşürülüyor
Anasınıfı açılışı için öğrenci sayısı sınırı düşürülüyor
Türk İş: Asgari ücrette maalesef anlaşma sağlayamadık
Türk İş: Asgari ücrette maalesef anlaşma sağlayamadık
4 bin TL'lik asgari ücrete MÜSİAD'tan şartlı onay!
4 bin TL'lik asgari ücrete MÜSİAD'tan şartlı onay!
Çalışana mesleki kodla erken emeklilik
Çalışana mesleki kodla erken emeklilik
Asgari ücret toplantısı sürüyor... İşverenden ilk talep geldi
Asgari ücret toplantısı sürüyor... İşverenden ilk talep geldi
Kavgadan sonra, Süleyman Soylu ve Özgür Özel birbirlerine dava açıyor
Kavgadan sonra, Süleyman Soylu ve Özgür Özel birbirlerine dava açıyor
Süt ve süt ürünlerine yüzde 60'a yakın zam
Süt ve süt ürünlerine yüzde 60'a yakın zam
MÜSİAD Başkanı'ndan hükümete dost acı söyler uyarısı
MÜSİAD Başkanı'ndan hükümete dost acı söyler uyarısı
Gözler yeni asgari ücrette: Emekli de yüzde 40 zam istiyor
Gözler yeni asgari ücrette: Emekli de yüzde 40 zam istiyor
İYİ Parti ve CHP, 2 ismin üstünü çizdi
İYİ Parti ve CHP, 2 ismin üstünü çizdi
2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
TBMM'de Soylu'ya söylenen bu sözler kavga çıkardı
TBMM'de Soylu'ya söylenen bu sözler kavga çıkardı
AK Parti'den 2022'de refah artışı için ek bütçe
AK Parti'den 2022'de refah artışı için ek bütçe
4 kamu kurumu 168 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 168 personel almak için ilana çıktı
2022 yılında MTV oranları 36.2'den yüzde 25'e indirildi
2022 yılında MTV oranları 36.2'den yüzde 25'e indirildi
Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur
Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Sağlık Sen, iş bırakma eylemini askıya aldı
Sağlık Sen, iş bırakma eylemini askıya aldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Erdoğan: Buradan tüm bakanlıklara ve kurumlara talimat veriyorum
Erdoğan: Buradan tüm bakanlıklara ve kurumlara talimat veriyorum
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hereketi tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hereketi tepkisi
Volkswagen'in yaptığı zamlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Volkswagen'in yaptığı zamlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Aselsan yalanlamıştı, Akşener satış iddiasını sürdürdü
Aselsan yalanlamıştı, Akşener satış iddiasını sürdürdü
'Kız öğrenci yurduna erkek girdi' iddiasına adli işlem
'Kız öğrenci yurduna erkek girdi' iddiasına adli işlem
Ali Yalçın: Böyle bir zamma hayır demeyiz
Ali Yalçın: Böyle bir zamma hayır demeyiz
Benzin ve motorine zam! Benzin de 10 TL'yi geçti
Benzin ve motorine zam! Benzin de 10 TL'yi geçti
Sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu
Sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Terör

Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda

Kentte 2019 yılında kaldırıma yerleştirilen patlayıcıyı cep telefonuyla Suriye'den infilak ettirdiği belirlenen ve müebbet ile 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu PKK'lı terörist Servet Bayam hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 13:06
Yazdır
Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda

Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda 20 Kasım 2019'da cep telefonu düzenekli patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili 26 Nisan 2021'de Mersin'de tutuklanan terör örgütü PKK üyesi Servet Bayam'a, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Belgeler, ifade tutanakları, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen kararda, sanığın PKK üyeleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu, örgütte "Tolhindan Botan" kod adıyla faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Kararda itiraflarına yer verilen, PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklu tanık M.U, Suriye'de örgütün farklı birimlerinde örgütsel faaliyet gösterdiğini belirterek, "2018'de Gara bölgesinde PKK kampındaydım. Servet Bayam'ı örgütün yoğunlaşma alanı olarak adlandırılan yerde gördüm. Yoğunlaşma alanı, örgüt mensuplarının toplanıp, başka alanlara sevk edildiği yerdir." ifadesini kullandı.

Hakkında PKK/KCK soruşturması yürütülen tanık P.Ü. de "Servet Bayam'ı örgütte birlikte eğitim gördüğümüz yerden tanıyorum. Servet'in bu eğitimden sonra örgütsel faaliyetler için Suriye'ye gittiğini biliyorum." şeklinde ifade verdi.

- Bombayı Türkiye'ye sızdırılan PKK'lı terörist kaldırıma bırakmış

Gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü PKK'nın hiyerarşik yapısında yer aldığı ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği aktarıldı.

Servet Bayam'ın farklı büyük şehirlere ve Adana'ya bombayı ve Türkiye'ye sızdırılan terör örgütü mensubunu gönderdiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen maddi deliller, fezleke, olay yeri tutanakları, HTS kayıtları, bomba inceleme tutanakları ve tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere sanık Servet Bayam'ın PKK/KCK silahlı terör örgütüne 2013 yılında katıldığı, Kuzey Irak ve Suriye'de örgütsel faaliyet gösterdiği, sanığın örgütün gizli birimi YPS içerisinde 'Tolhindan Botan' kod adını kullandığı, Ali Abdullah El H'yi (olaydan sonra tutuklanan ve müebbet hapse çarptırılan), Suriye'den patlayıcı temin ederek bombalı saldırı için Adana'ya gönderdiği, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlatılan cep telefonu düzenekli bombayı GSM hattı üzerinden Suriye'den aramak suretiyle infilak ettirdiği belirlenmiştir. Patlama sonrası Ali Abdullah El H. ile eyleme ilişkin WhatsApp üzerinden görüşme yaptığı ve patlama sebebiyle vatandaşlara ait araçların zarar gördüğü, sanığın bu eylemler ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu, hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu anlaşıldığından, Servet Bayam 'devletin birliği ve bütünlüğünü bozma' suçundan müebbet, 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'mala zarar verme' suçlarından da 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştır."

- Olay ve dava süreci

Adana'da, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu araçlar zarar görmüştü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında açılan ayrı davada 12 Ocak'ta karar duruşmasına çıkan Suriyeli sanıklar Ali Abdullah El H. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün, Ali El A. ve Soliman A. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçuna yardım"dan 18 yıl 10 ay 7'şer gün, İsa El R. "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Patlayıcıyı Suriye'den cep telefonu aracılığıyla infilak ettirdiği belirlenen tutuklu Servet Bayam da 23 Kasım'daki karar duruşmasında, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Adana# gerekçeli karar# müebbet hapis cezası# pkk#
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı
Avukat, müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Avukat, müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de FETÖ soruşturmasında 12 şüpheliye yakalama kararı
Edirne'de FETÖ soruşturmasında 12 şüpheliye yakalama kararı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 kişi tutuklandı
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay İDDK, 7068 sayılı Kanunun yayımlandığı 08/03/2018 tarihinden önce sendikaya üye olduğu gerekçesi ile meslekten atılan polis memurunun açtığı davada, işlemi hukuka aykırı bulan Danıştay Beşinci Dairesinin kararını onadı.
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Nisan 2015 ila 19 Haziran 2020 tarihleri arasında şartları taşıyanlara da ek hizmet puanı vermesi açılacak davaların önüne geçecektir.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Polisin gizlice kaydedilen ses kaydı şahitlerce teyit edildi, ceza hukuka uygun bulundu
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği sonrası üniversiteden öğretim üyesi kadrolarına atamada fırsat eşitliğini sağlayan ilan yayımlandı!
İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Danıştay karar verdi! Memurlara yemek yardımı nakdi olarak yapılamaz
Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Diyanet Vakfının yurtdışındaki okulunda geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplantı yapacak. Toplantı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
İşte en komik Evcil Hayvan Fotoğrafları

İşte en komik Evcil Hayvan Fotoğrafları

Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri yarışmasının bu yılki kazananları açıklandı. Yarışmanın gelirleri hayvanlar için çalışan Animal Support Angels kuruluşuna bağışlanacak.