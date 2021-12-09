Kayseri'de elektroşokla avlanmış 1 ton 290 kilogram siraz balığı ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla, kentte faaliyet gösteren su ürünleri depo ve toptan satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı şekilde avlanmış, 1 ton 290 kilogram menşei belgesi olmayan siraz (Capoeta pestai) balığına el konuldu.

Balıkların mülkiyeti kamuya geçirilerek sorumlulara cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, yapılan incelemelerde, balıkların elektroşok yöntemiyle avlandığının uzman personelce belirlendiğini aktardı.

Bu şekilde avcılık yapmakla "katliam" gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "Böyle eylemler gerçekleştiren vatandaşımız veya yasal olarak faaliyet gösteren kooperatif üyeleri var ise bu kooperatiflerin sözleşmeleri feshedilerek, mevzuatlar ve sözleşme hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.