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Facebook cevap vermedi, başkan hakkında karar çıkmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve çeşitli suçlamalarla dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanması sürüyor. Facebook'a yazılan yazıya cevap verilmemesine rağmen hakim cevabın beklenmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 13:17
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Facebook cevap vermedi, başkan hakkında karar çıkmadı

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Arda duruşmada yer almadı.

Hakim, söz konusu sosyal medya profilinin Arda'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için Facebook'a yazılan yazıya cevap verilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, pek çok emsal dosyada Facebook'un istenilen hususlara cevap vermediğini, bu davada da yazı cevabının beklenmesinin katkı sağlamayacağını düşündüklerini söyledi.

Avukat Gülşen Gezici, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Sanığın eşine suça konu paylaşımlar gösterilmiştir. Sanığın eşi de söz konusu paylaşımların Facebook sayfası üzerinden yapıldığını ikrar etmiştir. Bize göre suçu işlediği sabittir." dedi.

Sanık avukatı ve iddia makamı söz konusu yazının beklenmesini talep etti.

Hakim, yazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Geçen yıl ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın aralık ayındaki ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftira ve komploya maruz kaldığını savunmuştu.

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#Cumhurbaşkanına hakaret# dava# Gaziemir Belediye Başkanı
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