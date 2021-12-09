Ankara'da hırsızlık çetesine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 65 güvenlik kamerasınca kaydedilen 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 5'i kadın 6 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Zanlılar Altın T, Suriye Ç, Nazik G, Sedef T, İpek P. ile Mehmet T, minibüsle kaçarken kent çıkışında durdurularak gözaltına alındı.

Minibüste yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş paralar, 2 kumbara, yüzük, kolye, cüzdan, saat kutusu, kapıları açmada kullanılan 3 tornavida ile plastik aparat ele geçirildi.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda da 17 yüzük, 10 çift küpe, 7 bilezik, 4 saat, 13 kolye, 2 cep telefonu, 8 bileklik, 13 kolye ucu, bir çeyrek altın ve bir gram altın bulundu.

Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyası sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Çocukları kullanmışlar

Şehir dışından gelen zanlıların hırsızlık yaptıkları binalara dikkati çekmemek için çocuklarıyla girip çıktıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kadınların çocuklarıyla misafir gibi binalara girdikleri, rahatça gezip dairelerin kapılarını kontrol ettikleri belirlendi.

Şüphelilerden Altın T. ve Suriye Ç'nin 18'er, Nazik G'nin 26, Sedef T'nin 61, İpek P'nin 2, Mehmet T'nin 24 hırsızlık kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Nazik G. hakkında hırsızlıktan 3 aranma kaydının olduğu saptandı.