Anasınıfı açılışı için öğrenci sayısı sınırı düşürülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tüm çocukların okul öncesi eğitimini alması, temel eğitimde 10 bin okul projesi hedefine ulaşılabilmesi için ana sınıfı açılabilmesinde gerekli olan öğrenci sayısını düşürüyor.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde 36- 68 aylık çocuklar ile ilkokula kaydı ertelenen çocuklardan en az beş çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek. Açılan bu ana sınıfları anaokulu veya ilkokul ile ilişkilendirilecek.

Yönetmelikteki mevcut hükümlere göre 3, 4 ve 5 yaşta 10 çocuk olması durumunda ana sınıfı açılabilmektedir.

Bu kapsamda uygun her mekanda ana sınıfı açılabilecek olup sınıfların tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Okul öncesine dair mevzuatta şu hükümler yer alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise "Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır." denilmektedir.

Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim,

yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü yer almaktadır.

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