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Sultangazi'de maske takmayan çocuğa darp iddiası

Sultangazi'de iddiaya göre, su almak için girdiği markette maske takmadığı için karı-koca oldukları öğrenilen iki kişi tarafından darbedilen 11 yaşındaki çocuk, dışarı çıkarak bir başka markete sığındı. Market sahibinden yardım istedi. Peşinden gelen saldırganlardan biri, markete girmeye çalışırken, market sahibi buna izin vermedi. Çocuğun yaşadığı korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 13:56
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Sultangazi'de maske takmayan çocuğa darp iddiası

Olay, geçen Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. S Caddesi üzerinde bulunan bir markete su almak için gelen M.E. (11), maske takmadığı için iddiaya göre, karı-koca oldukları öğrenilen iki müşterinin hakaretine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra ise markette darp edildi. Bir fırsatını bularak marketten çıkan M.E., koşarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bir kişi de küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı.

MARKET SAHİBİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN YARDIM İSTEĞİNE KAYITSIZ KALMADI

Yaklaşık 400 metre koşarak kendisini kovalayan saldırgandan kaçmaya çalışan çocuk, ara sokaktaki bir markete sığınarak, yardım istedi. Market sahibi Şaban Saydanoğlu, dışarı çıkarak, küçük çocuğu kovalayan kişinin içeri girmesine izin vermedi. Çevredeki bazı vatandaşların da müdahalesiyle çocuğu kovalayan kişi uzaklaştı.

"MASKE TAKMADIĞI İÇİN ÇOCUĞA TOKAT ATMIŞLAR"

Yaşananları anlatan market sahibi Şaban Saydanoğlu, "Çocuk kendisini 'Ağabey beni dövüyorlar' diyerek direk içeri girdi. Ben de dışarı çıktım. Arkadaş sinirli halde geliyordu. Kendisine ne olduğunu sordum. O da marketimize sığınan çocuğun kendisine ve eşine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine çocuk olduğunu, durumu çocuğun ailesine anlatmasını söyledim. Bizim burada da bağırıp, çağırmaya devam etti. Daha önceki markette çocuğa tokat atmış. Çocukta korkudan bizim markete sığındı. Çocuk su almak için cadde üzerinde bulunan bir markete girmiş. Burada kendisine, karı-koca olan iki kişi 'Niye maskesiz içeri giriyorsun? Sizin yüzünüzden korona bulaşıyor' demişler. Çocuk da su alıp çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine çocuğa hakaret edip, tokat atmışlar" dedi.

KÜÇÜKÇOCUĞUN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Öte yandan 11 yaşındaki çocuğun markete sığındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, koşarak markete giren çocuğun market sahibine, 'Beni dövüyorlar' dediği duyuluyor. Dışarı çıkan market sahibinin içeri girmek isteyen kişiye izin vermediği, daha sonra bazı vatandaşlarında müdahalesiyle kişinin sokaktan ayrıldığı görülüyor. Ayrıca, çocuğun yaşadığı korku, sığındığı markette de kameralara yansıyor.

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