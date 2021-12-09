Köydeki 70 yıllık evlere tapu iptal davası açıldı

ÇANAKKALE'nin Karbastı Mahallesi'nde, 70 yıllık evler ve yeni yapılan deprem konutunun da aralarında olduğu 12 ev ile 2 ahır için, orman alanında oldukları iddiasıyla tapu iptali davası açıldı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 1974'teki tapu kadastro çalışmalarında Orman İşletme'ye görüş sorulmadığından sürecin bugüne uzadığını ve bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığının tespitiyle konunun yargıya taşındığını söyledi. Köylüler, yıllardır oturdukları evleri için açılan tapu iptali davasına tepki gösterdi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvacık ilçesi Kösedere köyünün 4 kilometre uzaklıktaki Karbastı Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yaptırılan bir deprem konutunun da aralarında olduğu 12 hane ve 2 ahır için tapu iptali davası açtı. Orman İşletme Müdürlüğü, alanın orman sahasında kaldığı iddiasıyla evler üzerinde ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

Duruma şaşırdıklarını belirten ev sahipleri, 1 asra yakın zamandır oturulan, 2 kez kadastro çalışması yapılıp, 2 defa de tapu çıkarılan hanelerine açılan tapu iptal davasına tepki gösterdi. Tapu iptal davası açılan evinde 50 yıldır oturduğunu söyleyen Mahir Bingül (76), 'Bizim elimize bir kağıt geldi. Bir şeyden de haberimiz yok. Ben kendimi bildim bileli burada binalarımız var. Bu zamana kadar tapu geldi, geçti. Deprem evleri oldu. Kimse de gelip burası ormana ait demedi. Böyle bir durum varsa 70 yıldır neden gelip itiraz edilmedi. Burada bir muamma var. Buna devletimizin bir çözüm yolu bulmasını istiyoruz. 50-60 yıldır bu evlerinde oturanlar var. 1975-1976 yıllarında tapu kesildi. Herkesin tapusu var. O zaman yetkililer müdahale de etmedi. Bir şey denilmedi. Bu durum ansızın, durup dururken nereden çıktı. Anlayamadık, şaşkınız' dedi.

EVLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR

Ramazan Gül (56), mahallenin yarısının evlerini kaybetmekten korktuğunu ifade ederek, 'Bizim köyümüze bir akşam bir ormancı gelmiş. Bize bir kağıt imzalattı, gitti. Ondan sonra bize mahkeme yazısı geldi, 14 kişiye, mahallenin yarısına. Bu durumdan da mağdur olduk. 80-90 yıldır oturan kişiler var. 2-3 kez el değiştiren, satılan evler var. Devlet tarafından deprem konutu yapılan bir ev de var ve bu evler tapu iptal davasıyla karşı karşıya. 1976'dan beridir tapular duruyor. Köyümüzde vatandaşların evleri elinden alınmaya çalışılıyor' diye konuştu.

İKİNCİ KEZ TAPU VERİLDİ

Evinin kayınvalidesinden kaldığını anlatan Nazmiye Uçar (60), 'Valla biz de bilmiyoruz bu işi. Kaynana-kaynatadan kalma bu evimiz. İkinci kez tapu kesildi, verildi bize. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Bu kış gününde nereye gidelim Evimiz köyün orta yerinde, caminin dibinde. Nasıl orman oluyor bilmiyorum. 45 senedir evimde oturuyorum. Daha önce de kaynanam oturuyordu bu evde. Anlamadık bu işi' dedi.

Evini 6 yıl önce satın aldığını söyleyen Arife Şener (53) de, 'Ben ikinci kez tapu aldım. 2015 yılında evimi satın aldım. İçerisinde oturuyorum. Bir gelirim de yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gecelerce düşünüyoruz eşimle. Yevmiyeye giderek geçiniyorum. Şaşırmış durumdayım' diye konuştu.

14 PARSELİN ORMAN SINIRINDA KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgede, 1970 yılında yapılan çalışmalarda, bahsi geçen parsellerin orman sınırında kaldığının belirlendiğini ifade eden Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, Bu bölgede önceki tapu kadastro çalışmalarında orman işletmeye görüş sorulmadığı için süreç bugüne kadar uzadı. Ayrıca bölgenin 2009 yılında 'kestanelik köy ormanı' olarak tescil yapılmasından kaynaklanan başka bir sorun daha var. 2021 yılında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yaptığı sayısallaştırma çalışmalarında Çanakkale Kadastro Mahkemesi'nin işletmeye görüş sorması kapsamında bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığı tespit edildi. Konu, yargıya taşındı ve yaşanan sorunları yargı çözecek. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmesini istemiyoruz dedi.