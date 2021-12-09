YDUS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-YDUS Sınava Giriş Belgeleri'nin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 14:23
19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Aralık 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız