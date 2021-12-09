Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti

İstanbul'da özel bir okulda 15 yıl fizik öğretmenliği yapan Akçay, KPSS'de iyi bir dereceyle atandı. Tercihleri arasında birçok il olmasına rağmen kızı Bahar Nur Akçay'ın satranç başarısını artırmak için internette araştırma yaptı. Siirt'in, satrançta başarılı olduğunu öğrenen anne Akçay, büyükşehirleri ellerinin tersiyle iterek kızı için Siirt'i tercih etti. Öğretmen Akçay, Siirt'in satranç başarısının yanı sıra doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi Milli Park alanlarının olması da kararında etkili olduğunu belirtti.

"Kızım satrançla ilgilendi, emekler heba olsun istemedim"



Hiç tereddüt etmeden Siirt'i tercih ettiğini dile getiren Akçay, "15 yıllık Fizik öğretmeniyim. KPSS'ye girdim orada Türkiye derecesi elde ettim ve bunun sonuncuda atanma hakkı kazandım. Bu illeri araştırmamdaki en büyük etken ailemin faktörü. Kızım Bahar Nur, salgın döneminde satrançla ilgilendi, bunların heba olmasını istemedim. Satranç ile ilgili illeri araştırdım. Bunun için satranç federasyonun sitesinden il temsilcilerini tek tek aradım. Siirt'te Satranç hocası Serdar Özyeşil ile telefonla görüştüm. Kendi alanıyla ilgili bilgi verdi. Kadın ve çocuk sporcu olarak ihtiyaçlarının olduğunu bu konuda katkı sağlarsak memnun olacaklarını söylediler. Siirt'i ilk tercih olarak yazdım. Çok şükür o da geldi. Kızım, Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde satrançla ilgilenen çok değerli insanlarla buluşma fırsatı buldu" dedi

"Satranç, beni derslerimde başarılı kılıyor"



Seher Gül Akçay'ın kızı Bahar Nur Akçay da Siirt'e olan ilgisinin salgın döneminde evde geçirdiği zaman içinde çevrimiçi satranç turnuvaları ile başladığını söyledi. Bahar Nur Akçay, "Annem satrancı sevdiğimi bildiği için Siirt'i araştırdı. Siirt'te satrancın daha iyi geliştiğini, daha iyi olduğunu öğrendikten sonra Siirt'i tercih etti. Burada hafta sonları veya okuldan sonra satranç turnuvaları ve birçok önemli başarının yanı sıra satranç için ortam çok daha uygun. Satrancı çok seviyorum. Derslerimde beni başarılı kılıyor. Herkese satranç oynamayı tavsiye ederim" diye konuştu.



Satranç hocası Serdar Özyeşil ise Siirt'in tüm spor aktivitelerinin yapılabileceği şirin bir il olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Seher hocam beni aradı. Atama hakkı olduğunu Siirt'e tayin isteyebileceğini belirtti. Bahar adında kızının satranca ilgisi olduğunu ve iyi bir satranç sporcusu olduğunu aktardı. Buna yönelik Siirt hakkında bilgi istedi. Siirt'in genel konumu hakkında ve satranç hakkında bilgi verdim. Çok memnun kaldı ve bu doğrultuda buraya tayin isteyeceğini ifade etti. Ve tayin döneminden sonra telefon açıp Siirt'e tayinin çıktığını ziyarete gelmek istediğini ifade etti ve ziyaretimize geldi. Bu beni çok şaşırttı ve çok fazla mutlu etti. Sporcumuz haftanın üç günü gençlik merkezine haftanın iki günü de eğitim kulübümüzde şu an da satranç eğitimi almakta. Şubat ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Aynı zamanda Kulüpler Şampiyonasına da Siirt kulüpleri adına yarışacak."