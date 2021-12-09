TİSK, asgari ücret için 3 bin 100 TL mi önerdi?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından. TİSK 3 bin 100 olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK. Türk-İş ise 'Refah payı ekleyelim' dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.

AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbiri için farklı tavrımız olmayacak. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir. Kuruluşlar var ama bizim esas aldığımız kuruluş TÜİK'tir. 3 konuda mutabakata vardık. SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi.

5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. Birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi. İşveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Çalışanlarımız enflasyona karşı korunacak. Türk-İş de hesapladı. Bizler de hesaplıyoruz." açıklamasında bulundu.