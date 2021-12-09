Metropoll'ün anketine göre Ak Parti açık ara önde

Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021' anketinin genel seçimler ile ilgili kısmını yayınladı. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:

AK Parti: Yüzde 34,3

CHP: Yüzde 22,6

İYİ Parti: Yüzde 14,9 HDP: Yüzde 12,8 MHP: Yüzde 6,6 DEVA: Yüzde 2.9 Memleket: Yüzde 2 Saadet: Yüzde 1.5