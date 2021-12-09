Metropoll'ün anketine göre Ak Parti açık ara önde
Metropoll Araştırma'nın son seçim anketine göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.3. CHP'nin oy oranı ise 22.6 olarak hesaplandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 14:42
Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021' anketinin genel seçimler ile ilgili kısmını yayınladı. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:
AK Parti: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 22,6İYİ Parti: Yüzde 14,9 HDP: Yüzde 12,8 MHP: Yüzde 6,6 DEVA: Yüzde 2.9 Memleket: Yüzde 2 Saadet: Yüzde 1.5 Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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