Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Soylu, İstanbul'la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin, "İstanbul Büyükşehirle ve Ankara Büyükşehirle ilgili bir yazı geldi. Şöyle, birincisini dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu: "İstanbul'daki 24-25 dosya ne oldu?" diye. Ben burada düzelteyim, İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığına ait olduğundan dolayı, şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebinde bulunulmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onayladım" ifadelerini kullandı.



Soylu, şöyle konuştu:



"Dün veya ondan önceki gün Nurettin Bey bir açıklamada bulundu, yaptığı açıklamada, özellikle şunu söyleyeyim, 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulüyle, geri kalan yüzde 86'lık kesimin, 9 bin 791 bir ihalenin ise doğrudan teminle ya da pazarlık usulüyle yapıldığı. Burada bize de gelen itiraz çerçevesinde yaklaşık 2 milyar tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün, üzerinde, bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir, mülkiye müfettişlerince; iki, MASAK; üç, vergi dairesi, Vergi Denetim Kurulunca bir şey başlatıldı."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan personelle ilgili olarak Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" şeklinde konuştu.