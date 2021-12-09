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Bulgura zam geldi! Çiğ köfte de lüks olma yolunda

Bulgura gelen yüzde 30 üzeri zamlar çiğ köfte fiyatlarını da etkiledi. Sektör temsilcileri, çiğ köftenin kilosunun yakında 100 liraya çıkabileceğini söylüyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 14:57
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Bulgura zam geldi! Çiğ köfte de lüks olma yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeme getirdiği 'stokçuluk'tan, çoğu sektör şikayetçi.

O sektörlerden biri de çiğ köftecilik oldu.

Bulgur ve yağ gibi gıda tüketim malzemelerinde stokçuluk yapıldığı öne sürüldü.

Çiğ köfteciler stokçuluk yapıldığı için zamların yolda olduğunu dile getirdi. Türk Mutfağı'nın da sembollerinden olan çiğ köfte, üreticilerine göre ekonomik değil 'lüks' olma yolunda.

"STOKÇULUK YAPANLARI ARAŞTIRMAK GEREKİYOR"

Çiğ Köfte Üreticileri Dernek (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın, "Dünyada bir gıda krizi var. İç piyasada bu dünyadaki krizi fırsata çevirenler var. Bizim ham maddemiz bulgur, un, yağ. Yağ bulmakta şu an ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu ürünlerin fiyatı ne yazık ki, yüzde 100 ile yüzde 200 bandında yukarı çıktı.

Çiğ köftenin en büyük özelliği hem lezzetli hem pratik hem de ekonomik olması. Bu çıkan fiyatlarla beraber ürünümüz ne yazık ki, ekonomik olmaktan çıkmak üzere.

BUĞDAYIN KİLOSU 10 LİRAYA ÇIKTI

Bugün hasat mevsiminde buğdayın kilosu 2-2.5 lira bandına alındı ne oldu da şu anda 8 liraya 10 liraya çıktı. Bu buğdayı kim piyasadan çekiyor bunu araştırmak lazım. Kim stokluyor bunu araştırmak gerekiyor.

"ÇİĞ KÖFTENİN KİLOSU 100 LİRAYA DAYANIR"

Stokçuluk var çünkü anormal bir fiyat artışı var. Şu an çiğ köfteler de kilosu 45 ile 60 lira arasında satılıyor. Zamları yansıtırsak neredeyse 100 liraya dayanır kilosu.

BULGURA ZAM YÜZDE 30'U AŞTI

Bazıları, olan mala 'yok' diyor. Parasını veriyorsun 'malı veremem, ham maddede sıkıntı var, ürünü satamam' şu an diyor. Özellikle yağ, bulgur ve unda ciddi sıkıntılarımız var. Un, bulgur ve yağın neden olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Sezonda aldığım ürün sezon sonuna kadar aynı fiyattan satılmıyor. Zam geldiyse mesela dolara yüzde 30 zam geldi. Yüzde 30 zam tamam ama yüzde 100, yüzde 150 gerektiren nedir? Ya da bu ürün neden yok deniyor? Bu ürün nerede? Devletin bunun üzerine gitmesi lazım." dedi.

"ÇİĞ KÖFTE LÜKS BİR ÜRÜN OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

KAPAT [X]

Başkan Güzelaydın, "Çiğ köfte sektörü Türkiye 50 bin tane satış noktasına ulaşmış bir sektör, 200 bin çalışanı olan bir sektör. Bu sektör yüzde 100 yerli ve milli bir sektör. Bulgur bizim, un bizim, buğday bizim, salça bizim, marul bizim, limon bizim direkt çiftçiyi etkileyen bir sektör. Ekonomik uygunluğu var çiğ köftenin. Öğrenciler alıyor, ev hanımları yiyor. Böyle bir ürün ekonomik ve lezzetli olma özelliği üst düzeyken artan fiyatlarla bu ürün bu özelliklerini kaybedecek. Çiğ köfte de lüks bir ürün olma yolunda ilerliyor. Bir tır mal alamıyoruz üreticiden, yarım yarım geliyor, çeyrek çeyrek geliyor. Günlük üretimi ancak kurtaracak kadar ham maddemiz var." diye konuştu.

"HAM MADDELERDE YÜZDE 50 İLE 100 ARASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VAR"

Çiğ köfte fabrika satış mağazası yetkilisi Ersin Gemicioğlu, "Mevcut fiyatlarda yüzde 33'lük bir artış yaptık. Kilo fiyatları 45 liradan 60 liraya çıktı. Bunun da sebebi ham maddeler. Ham maddelere yüzde 50, yüzde 100 arasında fahiş fiyat artışları gerçekleşti. Kar marjımız kalmadı.

Bazı ürünleri şubelere zararına gönderiyoruz. Ekim'in 15'i gibi 45 liraydı. Şu an 60 lira ve nereye gideceği de belli değil. Önümüzde yine zam var gibi gözüküyor, aldığımız ürünlere istinaden zam yapıyoruz.

Kar marjımız yok. Arada korunacak bir makas da kalmadı. Bizim amacımız zarar etmemek. Zam gelecek onu yansıtacağız. Şu anda dürüm 10 lira, 2 ay önce 7 liraydı." şeklinde konuştu.

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#bulgur#çiğ köfte#zam
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