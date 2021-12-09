AYM uyum KHK'sını görüştü

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlamak için çıkarılan KHK'nın iptaline yönelik başvuruyu görüştü. Mahkeme, raportörden yeni rapor isteyerek görüşmeyi erteledi.

16 Nisan 2017 referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "uyum sağlanması" amacıyla 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlanmıştı. Kararname ile Başbakanlık ve mevcut bakanlıklar ile kamu, kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına son verilirken, kamu teşkilatı yeniden düzenlenmişti.

CHP, söz konusu düzenlemelerin ancak yasa ile hayata geçirilebileceği iddiasıyla KHK'nın iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, dün CHP'nin bu başvurusunu gündemine alarak görüşmeye başladı. AYM'nin önümüzdeki günlerde başvuruyu değerlendirerek karara bağlaması bekleniyor.