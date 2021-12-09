İhraç edilip cezaevinde yatan FETÖ zanlıları örgütle irtibatını koparmamış

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ekipleri FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yargılandıktan sonra cezaevine girip çıkan ancak örgütle bağlarını koparmayan FETÖ'cüler yakalandı.

Ordu'da 23 Eylül'de düzenlenen operasyonda göz altına alınan örgütün sözde il sorumlusu ve 3 üst düzey yöneticisi yeniden tutuklandı.

KHK ile ihraç edildikten sonra cezaevine girdikleri ortaya çıktı

Emniyet ekipleri örgüt üyelerinin peşini bırakmadı. 23 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı. Ordu'da FETÖ'nün sözde üst düzey sorumluları yakalandı. Gözaltına alınanların KHK ile ihraç edildikten sonra cezaevine girdikleri ortaya çıktı.

O isimlerden biri İ.S. idi. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda müezzin olarak çalışan İ.S., FETÖ'nün hücre yapılanmasıyla "himmet" adı altında para topladıkları sırada yakalandı. İ.S.'nin cezaevinden çıktıktan sonra FETÖ'nün Ordu ili sorumlusu olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan H.T. de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevliydi. FETÖ irtibatı sebebiyle kamudan ihraç edildikten sonra cezaevine girdi. Tahliye olduktan sonra da örgütün cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. H.T.'nin cezaevindeki örgüt üyeleriyle iletişime geçtiği ve bağları koparmamaya çalıştığı tespit edildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Z.T ve C.G'nin de örgütün ildeki üst düzey sorumluları olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan örgüt mensupları tutuklanarak cezaevine gönderildi.