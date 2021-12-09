Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi Şef kadrosuna başvuran adayların sözlü sınavını 6 Aralık, Bilgisayar İşletmeni ve Unvan Değişikliği kadrolarına başvuran adayların sözlü sınavını ise 07 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirmişti.

Üniversite Rektörlüğü sözlü sınav sonuçlarını 9 Aralık 2021 tarihi itibariyle açıklamıştır. Açıklanan sonuçlara göre görevde yükselme sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 95 puan verilmiştir. Unvan değişikliği kısmında adaylara farklı puanlar verilmiş olsa, yazılı sınav sıralaması değiştirilmemiştir.

Yazılı sınav sıralamasını bozmayarak çalışma barışını sağlayan Giresun Üniversitesi yönetimini tebrik ediyoruz.

2021 yılı içerisinde Hitit, Ege, Bilecik Şeyh Edebali, Bandırma Onyedi Eylül, Eskişehir Osmangazi, Erzincan Binali Yıldırım, Karadeniz Teknik, Dicle, Mersin, Malatya Turgut Özal Üniversiteleri de görevde yükselme ve unvan değişikliğinin sözlü sınav kısmında tüm adaylara 100 tam puan vermişti.