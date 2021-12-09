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Şehit polisin faili 4 yıl sonra kafede yakalandı

Arnavutköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde sahte kimlikle yakalanan şüphelinin, 2017'de Kahramankazan'da polis memuru Muhammet Uz'un öldüğü silahlı kavga olayının faillerinden olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 15:13
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Ankara'da 4 yıl önce yaşanan, bir polis memurunun şehit edildiği silahlı kavganın faillerinden O.G., Arnavutköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Aralık'ta Merkez Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, kafedeki bir kişinin ibraz ettiği ehliyetindeki fotoğrafın, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemindekiyle eşleşmediğini fark etti.

Şüphelinin, işi gereği araç kullanmak zorunda olduğu için sahte ehliyet yaptırdığını söylemesi üzerine gerçek kimlik bilgilerine ulaşmak isteyen ekipler, beyan edilen bilgilerin de sistemdekilerle uyuşmadığını belirledi.

Yapılan incelemede şüphelinin gerçek isminin O.G. olduğu ve 2017'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde polis memuru Muhammet Uz'un öldüğü silahlı kavga olayının 4 yıldır aranan iki failinden biri olduğu anlaşıldı.

Ayrıca şüphelinin, Ankara'da meydana gelen iki ayrı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli O.G'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 66 fişek ve M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G'nin tutuklandığı bildirildi.

Kahramankazan'da 12 Ekim 2017'de kız kaçırma meselesinden kaynaklanan silahlı kavgada, polis memuru Muhammet Uz (25) şehit olmuş, bir kişi daha hayatını kaybetmiş, polis memuru Fetih Seven ile bir kişi de yaralanmıştı. Fetih Seven, daha sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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#Arnavutköy#cinayet#zanlı#polis
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