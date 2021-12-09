MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla isabetle vurulduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı'ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine götürüldü.