Meteoroloji uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplantı yapacak. Toplantı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.