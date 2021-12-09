Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor

Hırsızlık, haciz ve araması bulunan araçlar bulunarak Kızıltepe ilçesindeki Yediemin otoparkına götürülüyor. Otoparkta, kaderine terk edilmiş 179 araç ve 1200 motosiklet bulunuyor. Burada bağlanan araç ve motosiklet sayısı günden güne artarken yaklaşık 6 milyonluk bir servet otoparkta çürümeye yüz tutuyor.

Yediemin otoparkı işletmecisi Orhan Ayaydın, "Bu araçlar belirli bir süreden sonra değerini kaybediyor ve çürüyor. Bunların hepsi milli servet, nereden bakarsanız 5-6 milyon değerinde araç var burada. Maalesef bunların hepsi artık çürümeye başladı" dedi.

"12 yıldır bekleyen araçlar var"

Otoparkın 2014 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Ayaydın, "2014 yılından beri yatan araçlarımız var. Daha önceden de bu kapatılan otoparklardan da gelen araçlarımız var. Nereden bakarsanız 12 yıla yakın araç var burada. 1200 adet motosiklet, 179 adet aracımız var. 2000 yılından itibaren üretilen araçlar mevcut" diye konuştu.