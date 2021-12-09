Ankara-Kayseri demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri Konvansiyonel Demir Yolu Hattı'nda Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Hattı'nın İşletmeye Açılış Töreni"nde konuştu.

Söz konusu projeyle Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Böylece, batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak." diye konuştu.

Kabulü yapılan elektrikli hatla toplam elektrikli hat uzunluğunun 5 bin 931 kilometreye ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, "Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimiz de etaplar halinde halkımızın hizmetine sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Projeyle bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, 35 bin ton karbon salımını da önleyeceklerini söyledi.

Demir yollarında başlattıkları reform sürecinin, güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli hamlesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, 2003 sonrasında başlatılan demir yolu seferberliğiyle 1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere toplam 2149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, bugün 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında işletmecilik yaptıklarını ifade ederek, 50 yıldır el değmeyen demir yollarının tamamını elden geçirdiklerini ve yenilediklerini ifade etti.

Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak için sinyalli hatları yüzde 172, elektrikli hatları ise yüzde 180 artırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti." dedi.

- Devam eden YHT projeleri

Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını da anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara-Balışeyh arasında çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da hızlı tren hattına dahil ediyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığının yapılacağı 200 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattının planlamasını tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta perşembe günü Kayseri de olacağız."

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme sağladıklarını belirterek, bu projeyle Ankara-İzmir arasındaki 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerine dikkati çekti.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı altyapı çalışmalarında yüzde 82 ilerleme sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Hattı çalışmaları kapsamında Konya-Karaman arasını yakın zamanda işletmeye alacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, toplam 192 kilometre uzunluğundaki Aksaray-Ulukışla-Mersin Yenice YHT Projesi'ni de dış finansman yoluyla tamamlayacaklarını belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu ulaşımıyla iki kıtayı birbirine bir kez daha entegre edecek. İmalat sektörünün lojistik maliyetini düşürmek ve ihracatı artırmak için demir yolu yatırımlarına devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Demir yollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton"

Bakan Karaismailoğlu, yatırımlardaki demir yolu payını yüzde 48'e yükselttiklerinin altını çizerek, "2023 yılında bunu yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 136 milyar 635 milyon liranın 222 milyar lirası demir yollarına harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 2071 yılına kadar demir yolu özelinde de hangi vadede hangi adımların atılacağını tespit ettiklerini, Türkiye'nin demir yolu vizyonunu çizdiklerini dile getirerek, lojistik merkezleri, fabrika, sanayi, OSB ile limanlara iltisak hattı bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğunu 600 kilometreye çıkaracaklarını vurguladı.

Raylı sistem araç ve alt bileşenlerinin en az yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, karasal taşımacılık içerisindeki demir yolu yük taşımacılığı oranının birinci aşamada yüzde 10'a çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Milli Sinyal Sistemi'ni yaygınlaştırarak marka haline getireceklerini belirten Karaismailoğlu, sinyalli hat oranını yüzde 65'ten yüzde 90'a yükselteceklerini bildirdi.

"Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı"nı hazırlayıp karbon salımını azaltacak stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemiz için ne yaparsak yapalım, milletimiz için daha yaşanabilir daha yeşil, karbon nötr bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur. Ülke çapında elektrikli hatların yaygınlaşması için demir yolcu arkadaşlarımız ile yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bugün itibarıyla toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresinin, yani yüzde 45'inin elektrikli hale getirildiğini ifade ederek, "Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sini elektrikli hale getireceğiz." dedi.

İltisak hatları ve lojistik merkezleriyle limanlar için sadece doğu-batı değil, kuzey-güney yönlü olarak da plan ve yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"38 OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve serbest bölge ve 34 üretim tesisini birbirine bağlayan 294 kilometre uzunluğundaki iltisak hattını tamamlayacağız. Lojistikte demir yolunun payını yüzde 45'e çıkaracağız. Hayalimiz, yurdun dört bir yanını kesintisiz bir demir yolu hattıyla örmektir."

- Batıdan gelen trenler Kayseri üzerinden güneye geçecek

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Nenek-Şefaatli arası elektrikli hattın tamamlanmasıyla, batıdan gelen trenlerin Kayseri üzerinden güneye geçeceğini ve bu sayede İzmir ve Edirne'den kalkan trenin Adana'dan Malatya'ya kadar konvansiyonel elektrikli hat bütünlüğüyle gidebileceğini söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri Ankara-Kayseri arasında 372 kilometre katener ve 118 kilometre enerji nakil hattı ile 6 trafo merkezi inşa edildiğini, 11 kilometrelik iltisak hattının da elektrikli hale getirilerek rafineri bağlantısının sağlandığını ifade eden Akbaş, "Ülkemizin 'yeşil kalkınma' hedeflerine katkı sağlayan projemizle Ankara-Kayseri arasında yapılacak elektrikli işletmecilikle yıllık 95 milyon lira yakıt ve 11 milyon lira emisyon tasarruf edilecek, yaklaşık 35 bin ton karbon salımı da önlenecek." değerlendirmesinde bulundu.