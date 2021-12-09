3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sırbıstan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevi 2 yıldır gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. 3 kapısı var, Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak.

3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak."