3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak" dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 15:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
"Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak"
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sırbıstan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevi 2 yıldır gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. 3 kapısı var, Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak.
3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız