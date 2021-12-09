TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 16:03
17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları
2021-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal BilgilerMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız