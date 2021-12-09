Türk Tabipleri Birliği: Beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu
Türk Tabipleri Birliği neredeyse 81 ilde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durduğunu belirterek, tedavi hizmetlerinin aksamaması için tıbbi malzemeler konusunda acilen gereken önlemlerin alınması çağrısı yaptı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıbbi cihaz tedarikçilerinin 6 Aralık'tan itibaren
hastanelere medikal malzeme tedarik etmeme kararının sonuçlarını gösterdiğini
açıkladı.
Ortopedi ve beyin cerrahi kliniklerinde, omurga cerrahi alanında temin edilemeyen
tıbbi malzemeler nedeniyle Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde tıbbi malzeme gerektiren
beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durduğu belirtilen açıklamada,
"Hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabiliyor. Malzeme eksikliği,
malzemelerin temin edilememesi, büyük ve nitelikli ameliyatların yapılmasına
engel olacaktır. Ayrıca ek malzeme gereken hastaların ameliyatında büyük sıkıntılar
yaşanacaktır. Özellikle, ortez, protez, kalp pili, balon gibi dışarıdan alınan
her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşandığı şimdiden gözlemlenmektedir.
Maalesef bu durum özel, kamu ve tıp fakülteleri hastanelerin de birçok branş
için benzer şekilde artarak yayılacaktır. Sorunlar çözülmediği takdirde yakın
bir tarihte ilaçlarda da aynı sorunun yaşanması kaçınılmazdır" denildi.
'Hayati tehlikenin nedeni, kar ve sermaye birikimini önceleyen sağlık politikaları'
TTB olarak sağlık hizmetlerinin meta haline getiren sağlık reformlarının halk
sağlığı anlayışını gerilettiği, sağlıktan ziyade sağlıksızlık yarattığını defalarca
dile getirdikleri, hastanelere medikal malzeme sağlayan firmaların malzemeleri
tedarik etmeme kararının kendilerini haklı çıkardığı ifade edildi. Toplumcu
bir sağlık anlayışının inşa edilmesi istenen TTB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Geldiğimiz aşamada hastaların hayati tehlikesi söz konusudur. Hayati tehlikenin
nedeni, toplum sağlığını geri plana iterek kar ve sermaye birikimini önceleyen
sağlık politikalarıdır. Bugün geçmiş olsun dediğimiz hastalarımıza yarın başınız
sağ olsun dememek için bu politikalardan vazgeçilmeli, toplumcu sağlık anlayışıyla
bu alan yeniden inşa edilmelidir."