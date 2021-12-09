Karantinayı ihlal etti, çocuğu ile dilenirken yakalandı
Düzce'de, çocuğu ile birlikte dilenen kişinin koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada kalması gerektiği belirlendi. Ekipler ceza kestiği kişiyi evine götürdü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 16:22
Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp Mahallesi Beçiyörükler kavşağındaki kadının çocuğu ile birlikte dilendiği ihbarını aldı. Kavşağa giden ekipler, dilenen kişiyi yakaladı. Fatma K. olduğunu belirlenen kadının, koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.
Fatma K.'ye dilendiği için "Kabahatler Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı. Şahsın üzerinden çıkan paralara da el konuldu. Fatma K. ve çocuğu daha sonra ekipler tarafından Akçakoca'daki evine götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız