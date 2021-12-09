Ankara Üniversitesi'nde bıçaklı tehdit: Kampüse polis girdi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciler tarafından oluşturulan Mülkiye Dayanışması'nın forumuna, ülkücü olduğu öne sürülen bir grubun saldırısının ardından Cebeci Kampüsü'nde gerilim sürüyor.

Dün yaşananların ardından bugün de kampüse polis girdi. Ellerinde bıçaklar olan, ülkücü olduğu ileri sürülen kişilerin kampüs içerisindeki görüntüleri kaydedildi. Görüntüleri paylaşan Öğrenci Kolektifleri, "Bıçakla elini kolunu sallayarak Cebeci kampüsünde gezip öğrencileri tehdit eden faşist çete üyelerinden biri!" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Kolektifleri tarafından Cebeci Kampüsü'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Ankara cebeci kampüsünde faşistlerin toplanması üzerine okula yeniden polis girdi, polisler barikatlarını yine öğrencilerin yüzüne çevirdi. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" ifadelerine yer verildi.