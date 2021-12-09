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Türk Telekom, internet fiyatlarına zam yaptı!

Dolar kurundaki artış, ülkemizdeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Türk Telekom, internete zam yaptı.

Eklenme : 09 Aralık 2021 16:45
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Türk Telekom, internet fiyatlarına zam yaptı!

Aralık ayı geldi çattı ve bir yılın daha sonuna geldik. Ne yazık ki sene sonunda gündemde olan şey kutlamadan çok zamlar oldu. Akıllı telefonlardan otomobil fiyatlarına kadar pek çok alanda fiyat artışları ile karşı karşıya kaldık. Son olarak bunların arasın Türk Telekom tarafından sunulan internet hizmeti de katıldı.

Bugün itibariyle internet fiyatlarında değişikliğe giden şirket, yıllık sözleşme ile sunduğu paketlerinde değişikliğe gitti. Yeni bir sabit internet hattı bağlatmak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken fiyatlar yükseldi. İşte Türk Telekom tarafından sunulan yeni ücretler.

Türk Telekom, sabit internet fiyatlarına zam yaptı

Türk Telekom'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türk Telekom, tarifelere zam yaptı. Bundan sonra 24 aylık internet aboneliği almak isteyen kişilerin ödemesi gereken miktar artık 105 TL'den başlayacak. kota sınırı olmayan ve 16 Mbps hız sunan bu paket için önceden ödenmesi beklenen miktar ise 89.90 liraydı.

Bir üst pakete baktığımızda ise benzer bir yükseliş görüyoruz. Eskiden 99.90 liraya satılan 24 Mbps hıza sahip paket, artık 119 TL. Türk Telekom tarafından sağlanan en yüksek fiyata sahip paket ise 154.90 TL'den 165 liraya çıkmış durumda. Ne yazık ki benzer zam oranlarının tüm markalarda olması bekleniyor.

Kaynak:Shiftdelete.com

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#Türk Telekom#ınternet
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