DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı'na ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında hüküm verilerek tutukluluk halinin devamını istedi.

Tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık A.Z.A.A.D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, videoda yer alan maktulün Ürdünlü olmadığını bildiğini söyledi.

Videonun montaj olduğunu ileri süren sanık, görüntüler haricinde kişiyi öldürdüğüne dair herhangi bir delilin olmadığını savundu.

Sanık, örgütün yönetici kısmında olduğuna dair suçlamaları reddederek, "DEAŞ'a kendi irademle katıldım. 2017'ye kadar faaliyet gösterdiğimi anlattım. Ancak yönetici suçlamasını kabul etmiyorum. Tüm faaliyetlerim nedeniyle pişmanım. Bu video haricinde örgütle tek fotoğrafım yok. Örgütün üst düzey yöneticileri olmak üzere birçok kişiyi fotoğraflardan teşhis ettim. Tüm bunlar samimiyetle pişmanlığımı gösterir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını öne süren sanık, beraatini, tahliyesini ve Ürdün'e iadesini talep etti.

Sanık avukatı da videonun tekrar incelenmesini isteyerek, cumhuriyet savcısının verdiği mütalaaya katılmadığını beyan etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın Ürdün'e iade talebini reddeden mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Süreç

Sakarya'da, 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen A.Z.A.A.D. tutuklanmıştı.

Zanlının DEAŞ'ın, 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı öne sürülmüştü.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında "anayasayı ihlal" ve "anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.