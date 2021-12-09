Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V, V.K. ve İ.T'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.