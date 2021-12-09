5 farklı kalemde 486 milyon liralık destek 10 Aralık'ta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira olmak üzere toplamda 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesini 10 Aralık'tan itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını ifade etti. Ayrıca Pakdemirli, 10 Aralık'ta yapılacak ödeme ile 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ınının ödenmiş olacağı bilgisini verdi.