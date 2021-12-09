PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 18:00
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız