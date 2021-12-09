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Hayali gerçek oldu, babasıyla aynı kokpitte uçtu

İzmir'de, çocukluğundan beri babası gibi pilot olmanın hayalini kuran Buse Köksal (30) hedefine ulaştı. Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım geliştiriciliği olarak çalıştığı iş yerinden istifa edip, ABD'de eğitimini tamamlayarak pilot olan Köksal, babasıyla aynı kokpitte buluştu. Köksal, "İlk uçuşumda, babamın telsizden 'İyi inişler kızım' demesini hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 19:19
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Hayali gerçek oldu, babasıyla aynı kokpitte uçtu

Buse Köksal, ilkokul çağından itibaren asker olan babası Ufuk Köksal (57) gibi pilot olmanın hayalini kurdu. Ancak mesleğin tüm zorluklarını bilen Ufuk Köksal, başka bir mesleği seçmesi yönünde telkinde bulununca Buse Köksal 2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü tercih etti. Üniversitedeki çalışmalarıyla da fark yaratan Köksal, 2014 yılında eğitimini başarıyla tamamladı. Köksal, mezun olduktan sonra bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışmaya başladı. Fakat Buse Köksal, içindeki pilotluk tutkusunu bir türlü dindiremedi. Radikal bir karar alarak çalıştığı şirketten istifa eden Köksal, pilotluk eğitimi için ABD'ye gitmek istediğini babasına söyledi. Kızının bu ısrarı karşısında Ufuk Köksal da teklifi kabul ederek, eğitim için gereken desteği sağladı. ABD'de eğitimini tamamlayarak lisansını alan Köksal, 2018 yılının haziran ayında Türkiye'ye döndü. Babasının da çalıştığı hava yolu şirketine başvuru yapan Köksal, mülakatları da başarı ile geçince 2019'da pilot oldu. Buse Köksal, örnek aldığı babasıyla birlikte aynı kokpitte uçtu.

'EVDE 'UÇUYORUM' DİYEREK GEZERDİM'

Uçmayı çok sevdiğini ve hayalini kurduğu mesleği yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Buse Köksal, "Küçükken babamın üniformasını giyip evde 'uçuyorum' diye bağırarak gezerdim. Uçmak, havada olmak benim için tutkuydu. 'Bir gün bu heves geçer' diyenler oldu ama bu sevdamdan hiç vazgeçmedim. Elbette babamla birlikte uçmayı hayal edemezdim ama bu ayrıcalığı, inanılmaz duyguyu yaşamak da nasip oldu. Babam benim en büyük öğretmenim, çocukluk kahramanım. Çok güvendiğim babamla yan yana aynı mesleği yapmak tarifsiz bir duygu. İlk uçuşumu yaptığım sırada babam da Trabzon'a gidiyormuş. Telsizle konuşulduğu sırada 'iyi inişler kızım' deyince şaşırdım, çok mutlu oldum. Hayatımın en unutulmaz anlarından biriydi diyebilirim" dedi.

'VAZGEÇMEK KAYBETMEKTİR'

Pilotluğun sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu hatırlatan Köksal "Her uçağa bindiğimde bunu hissediyorum. Konsantre oluyorum, çok sevdiğim işimi en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorum. Yanımda babam olsa da olmasa da işime aynı ciddiyetle yaklaşıyorum. Pilotluk eğitimimi ABD'de aldım ancak akademik yönden güçlü bir temeli üniversitemde attım. Üniversite döneminde çok mutluydum. Ancak pilotluk benim için bambaşka bir histi. Özellikle gençlere hayallerinin, hedeflerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. Ne olursa olsun, hayatın yeni kapılar açabildiği unutulmamalılar. Vazgeçmek, yorulmak, bir anlamda kaybetmek demek. Benim hikayem, bu açıdan güzel bir örnek."

'MUHTEŞEM BİR DUYGU'

Ufuk Köksal ise kızıyla aynı kokpitte olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyleyerek, "Kızım, üniversiteden önce pilot olmak istediğini söylediğinde çok sıcak bakmamıştım. Mühendis olarak da başarılı olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü bu alanda da kapasitesi, yeteneği oldukça fazlaydı. Ancak mezun olduktan sonra bile pilotluğa ilgi gösterince ben de bu duruma kayıtsız kalmadım ve ona sonuna kadar destek oldum. Kızımla gurur duyuyorum. Çok başarılı bir pilot olduğunu objektif olarak söyleyebilirim. Kızımla birlikte uçabilmek, aynı kokpitte olmak tarifsiz ve muhteşem bir his. Dünyada eşine az rastlanır bir duyguyu yaşıyoruz. Kızımla tecrübelerimi paylaşmaya devam ediyorum. Bazen birlikte oturduğumuzda, evde yemek yediğimizde de uçuşlardan, yaşadıklarımızdan bahsediyoruz. Bunları aynı zamanda kızım olan meslektaşımla paylaşmak çok güzel. Bir baba olarak bu duyguyu tattığım için kendimi özel hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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#pilot# Buse Köksal# Ufuk Köksal
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