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2022 yılında Türkiye'nin petrol hedefi, günde 65 bin varil

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin varil olmak üzere diğer bölgelerle birlikte günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondajına da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Aralık 2021 19:20
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2022 yılında Türkiye'nin petrol hedefi, günde 65 bin varil

Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yapan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, DHA'ya konuştu. Sınırdaki yeni petrol kuyularının TPAO'nun yeni üretim sahaları olacağını belirten Bilgin, "Petrol aramasını sadece karalarda yürüttüğümüz bir faaliyet olarak görmüyoruz. Son dönemde 8'i Akdeniz olmak üzere Karadeniz ile birlikte toplam 16 deniz kuyusunu başarıyla tamamladık. Karadeniz ve Sakarya'da gaz sahalarında çok önemli gaz keşifleri gerçekleştirildi" diye konuştu.

Bilgin, 2021'de karada ülkenin petrol rezervlerine 60 milyon varil rezerv ekleyerek katkı sağladıklarını söyledi. Bilgin "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin varil olmak üzere diğer bölgelerle birlikte günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondajına da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

'BATMAN'DA GÜNLÜK ÜRETİM 42 BİN VARİL'

TPAO'nun Batman bölgesinde bu yıl günlük üretiminin 42 bin varile ulaştığını kaydeden Melih Han Bilgin, "Batman'da tabii Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Günlük 42 bin varil üretimi yapıldığını söylüyorum. Batman'da yeni yılda yeni hedeflerimiz var, günlük 50 bin varil ham petrol planlıyoruz. Günlük üretimde 2022 yılında günde tek başına Batman bölgesinin 50 bin varil üretilmesinin yanı sıra diğer bölgelerimizle beraber toplam günlük üretimimizi 65 bin varile çıkararak cumhuriyet tarihin rekorlarını önümüzdeki yıl kırmayı hedefliyoruz. İnşallah aramalarda göstereceğimiz başarılarla halkımıza da bu müjdeleri veririz" diye konuştu.

'HER KARIŞ TOPRAKTA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ'

Güvenlik güçlerinin ve devletin üstün gayreti ve koordinasyonuyla her türlü faaliyeti emniyetli bir şekilde yapma imkanı bulduklarını belirten Bilgin, şunları söyledi:

"Değişik gerekçelerle arama yapılmayan, faaliyet gösterilmeyen bölgelere bizim temel bakış açımız; Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında bize verilen her görevi yapmaya hazırız. Dolayısıyla aslında büyük bir kararlılıkla yerel idarelerle, yerel birimlerle, mülki idarelerle, güvenlik birimlerimizle, polisimizle, askerimizle ve jandarmamızla büyük bir koordinasyon içerisinde daha önce gidilmemiş birçok bölgeye gidip, petrol aramacılığı yaptık ve bunlardan önemli sonuçlar aldık."

'ŞEHİT ESMA ÇEVİK KUYUSUNDA GÜNDE 700 VARİL'

Batman'da Şehit Esma Çevik kuyusunda günde yaklaşık 700 varil petrolle çok nitelikli 35 APİ gravite ile Türkiye Petrolleri'ne katkı sağlamaya devam ettiğine işaret eden Bilgin, "Esma Çevik-2 ve Esma Çevik-3 kuyuları da planlamaya alındı, yakın dönemde bu bölgede bu kuyular da kazılacak. Şehit Yılmaz Özgenar kuyusunu ziyaret ettik, bu kuyunun tekrar üretime alınabilmesi için üzerine birtakım çalışmalar yapılacak" dedi.

Başarının strateji ile geldiğini vurgulayan Bilgin, "Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasıyla çizili bir strateji, sahadaki uygulama süreç içerisinde yayarak, uygulayarak yapıyoruz. Cesaret aramada, cesaret üretimde, cesaret yeni sahalara gitmede, cesaret yeni teknolojileri kullanmakta, cesaret bütün bu sonuçları üreten bir sihirli kelime varsa, onun altını çizmek isterim ki; cesarettir" diye konuştu.

'TOPLAM KUYU SAYISI 100'Ü GEÇECEK'

Cumhuriyet tarihinde kurulmuş en büyük arama kampanyasını karada başlattıklarını dile getiren Melih Han Bilgin, şöyle devam etti:

"Yeni yılda yaklaşık 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondaj miktarına ulaşmayı planlıyoruz. Arama ve tespit kuyuların toplamı 2022 yılında 100'ü geçecek. 2021 yılında ülkemizin petrol rezervlerine 60 milyon varil yeni rezerv ekleyerek karada katkı sağladık. Tabii yaptığımız keşifler bunun dışında bakıldığı zaman, denizde çok büyük dünya ölçeğinde bir keşif yapıldı. Birlikte değerlendirildiğinde büyüyen Türkiye'nin, büyüyen Türkiye Petrolleri daha yeni keşiflerde daha da pozisyonu güçlendirecek ve gelişecek."

'TPAO HEM KARADA HEM DENİZDE ÇALIŞTI'

Petrol aramacılığını sadece karalarda yürüttükleri faaliyet olarak görmediklerini anlatan Bilgin, "Son dönemde 8'i Akdeniz'de olmak üzere 8 tanesi de Karadeniz'de 16 derin deniz kuyusu başarıyla bitirildi. Kuyuların hepsinde jeolojik hedeflere ulaşıldı. Hepsi ekonomik bütçesi içerisinde büyük tasarruflarla kazıldı. Çok şükür, bir kazayla veya bir maddi kayıpla karşılaşılmadı. Karadeniz ve Sakarya gaz sahasında çok önemli gaz keşfiyle ilan etmiş durumdayız. Türkiye Petrolleri gerek karada gerekse denizde yürüttüğü faaliyetlerle bir bütün olarak aslında çalıştı. Bu çerçevede hem Karadeniz'de hem karalarda, Batman'da Esma Çevik ile Mahmut Yılmaz Özgenar kuyumuzla beraber ve diğer yeni yürüttüğümüz alanlarda çalışmalarımızla beraber her göreve hazırız. Türkiye'nin her yerinde, her göreve, her an hazırız" ifadelerini kullandı.

'JEOLOJİK YAPIYI ESKİYE GÖRE DAHA İYİ TANIYORUZ'

Havadan gravite manyetik veri toplama çalışmaları yaptıklarını da hatırlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Sonuçlar tabii ki tesadüfi değil. Havadan gravite manyetik çalışmaları yaptık. Bölgenin hem güvenlik şartları, hem jeolojik yapısı, topografyası jeofizik çalışmalarını yürütmek için çok elverişli değil. Dolayısıyla hiçbir jeolojik verimimizin olmadığı noktalarda havadan alçak irtifayla gravite manyetik veri toplama çalışmalarıyla beraber büyük bir veriye ulaşmış olduk. Bu çalışmalar aslında ortaya koyduğumuz başarı ve ortaya çıkan başarılar veriye dayanan, bilgiye dayanan, bilime dayanan yöntemlerin sonuçlarıdır. Şunu çok rahat söyleyebiliriz; bugün Türkiye'nin jeofizik yapısını, Güneydoğu Anadolu'nun jeofizik yapısı ve Türkiye'nin petrol bölgelerinin jeofizik yapısını eskiye göre daha iyi tanıyoruz."

'SINIRDAKİ KUYULAR ÜRETİM SAHALARI OLACAK'

Sınırda yeni kuyuların da açılacağına değinen Bilgin, "Sınırda yürüttüğümüz yeni çalışmalar var. Bu çalışmaların önemli kısmı Şırnak ili içerisinde kalan Şehit Esma Çevik, Atak ve Kasrık kuyusu. Üç kuyumuz var. Bunlar yepyeni alanlar ve keşifle sonuçlanmış kuyulardır. Bu kuyular, Türkiye Petrolleri'nin yeni üretim sahaları olacak. Yeni Esma Çevikler, yeni Ataklar ve yeni Kasrik kuyuları kazılacak. Kasrık-2-3, Şehit Esma Çevik 2-3-4, arkası da gelecek" dedi.

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