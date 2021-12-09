Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, kız arkadaşı Aheni Aohna ile alışveriş için pazar günü Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp Edirne'ye geldi. Alışveriş yapan çift, aynı gün akşam saatlerinde araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere yola çıktı. Yunan polis ve kız arkadaşı, sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyeleri tarafından gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen polis memuru ve kız arkadaşı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince üzerlerindeki cep telefonları ile dijital materyallere el koyularak yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Mahkemedeki ifadesinde, Ferres Polis Merkezi'nde trafik polisi olarak görev yaptığını belirtip, askeri yasak bölgeye bilerek girmediklerini, navigasyonun kendilerini götürdüğünü öne süren Manolis, "Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik, telefonumda bulunan navigasyona yazarak yola çıktık. Çalıştığım ve yaşadığım yer İpsala Sınır Kapısı'na daha yakın olduğu için buradan çıkış yapacaktık, bu sebeple navigasyona yazarak Keşan'a doğru yola çıktık. Navigasyonun bizi götürdüğü şekilde devam ettik. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı, toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktılar ve bizi durdurdular, benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdurdukları yerde araçtan indirdiler, benimle birlikte biraz ilerleyerek uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutarak gösterip, askeri yasak bölge olduğunu söylediler ancak ben askeri yasak bölgeye girdiğime dair herhangi bir tabela görmediğim için ve gösterdikleri tabela uzakta olduğu için askeri yasak bölgeye girdiğimi düşünmüyorum çünkü tabeladan önce durmuştuk" dedi.

El koyulan cep telefonları ile materyaller, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. İncelemede, çiftin telefonlarında suç unsurlarına rastlanılmadı. Avukat Selin Özer'in itirazı üzerine Yunan polis memuru Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Edirne Sulh Ceza Hakimliği, Manolis ve Aohna'nın yargılama giderleri olarak 10'ar bin lira, güvence bedeli de 15'er bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira ceza uyguladı.