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Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Hastane pandemi sürecinde 550 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet verdi. Azerbaycan, Özbekistan ve Türk Cumhuriyetlerinden vatandaşlarımız gelmekte. Balkan ülkelerinden de hasta kabul ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 19:42
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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, teknolojik altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastaya hizmet vererek Trakya'nın "sağlık üssü" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Geçen yıl 13 Kasım'da açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre iller ve yurt dışından da hasta kabul ediyor.

Son teknolojik cihazlarla donatılan Şehir Hastanesi, 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağıyla 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunuyor.

Bugüne kadar 549 bin 803 hasta poliklinik hizmetlerinden faydalandı, 205 bin 963 hasta acil poliklinikten sağlık hizmeti aldı.

Hastanede bir yılda 23 bin 322 ameliyat yapıldı, 871 doğum gerçekleştirildi, 482 hastaya sağlık turizmi kategorisinde hizmet verildi.

Salgın döneminde bölgenin sağlık yükünü çeken hastanede, bir yıllık süreçte 61 bin 49 hasta Kovid-19 tedavisi gördü, 3 bin 517 hasta yatarak tedavi oldu.

550 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet verildi

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Şehir Hastanesinin Tekirdağ'a kazandırılan çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Hastanenin bir yılını geride bıraktığını ifade eden Kalkan, "Hastane, vatandaşımıza beklentilerin üzerinde donanımlı, sağlıklı, huzurlu bir ortamda hizmet verdi. Şehir Hastanemiz tam olarak Trakya'nın 'sağlık üssü' olacak diyorduk ve bu yolda kendini kanıtladı." dedi.

Kalkan, hastaneye yurt dışından da ilgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hastane pandemi sürecinde 550 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet verdi. Irak'ın kuzeyinden, Erbil'den çıkan bir hasta toplamda en fazla dört, bilemediniz beş saatte şehir hastanemize gelebiliyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türk Cumhuriyetlerinden vatandaşlarımız gelmekte. Balkan ülkelerinden de hasta kabul ediyoruz."

Salgın sonrasında yurt dışından gelecek hasta sayısının artmasını beklediklerini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Hastalarımız burada ciddi anlamda sağlık bulduklarını, huzurlu bir hastane işleyişi olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de fiziki donanımı, peyzajı, tıbbi teknolojik donanımlarıyla gerçek anlamda bütün işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir alan burası. Son derece iyi tasarlanmış, hastayı rahatlatacak konforu üst düzeyde bir mekan. Esas hastalarımızı memnun eden şey sağlık çalışanlarından, başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarından gördükleri sıcak, samimi, güler yüzlü muamele."

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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar da hastaneye gelen herkesin çok mutlu ayrıldığını, hastaların işlemlerinin en kısa sürede yapılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Özbekistan'dan Tekirdağ'a yakınlarının tavsiyesiyle gelen Zebo Melık Murotova ise hastanede herhangi bir sıkıntı yaşamadığını anlatarak, "Şehir Hastanesinden aldığım hizmetten çok memnun kaldım. Ülkeme dönünce insanlara buradaki sağlık hizmetlerini tavsiye edeceğim." diye konuştu.

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#Tekirdağ# Şehir Hastanesi
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