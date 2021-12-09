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Doktorken sanayici oldu, tulum üretip ihracata başladı

Doktor olarak görev yaparken iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren şirket kuran Şenay Özdemir, iş güvenliği alanında ihraç ettiği koruyucu tulumlarla yurt dışındaki ünlü markalarla rekabet etmeye başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 19:45
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Doktorken sanayici oldu, tulum üretip ihracata başladı

İdeal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir, konuya ilişkin AA muhabirine, 10 yıl devlette hekim olarak görev aldıktan sonra yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığını ve ardından 1998 yılında kendi şirketini kurduğunu belirtti.

Şu anda OSTİM'de ve İstanbul'da yer alan firmalarında 200'e yakın kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Özdemir, firma olarak sadece iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaştıklarını ve anahtar teslim çözümler sunduklarını söyledi.

Söz konusu alanda Türkiye ve yurt dışına hizmet sunarak eğitim, danışmanlık hizmetleri verdiklerini anlatan Özdemir, böylece hizmet ihracatı da gerçekleştirdiklerini vurguladı. Özdemir, "Bu kapsamda, Rusya, Türkmenistan, Polonya, Güney Afrika gibi çok sayıda ülkeye iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti satıyoruz." dedi.

Özdemir, iş güvenliği malzemeleri ve kişisel koruyucu donanım satışına da başladıklarına işaret ederek, dünya çapındaki üreticilerin Türkiye distribütörlüğünü yürüttüklerini söyledi.

Bu alanda kendi markalarıyla da üretim yapma kararı aldıklarını belirten Özdemir, "Bu alanda var olabileceğimizi gördük ve İSG Apex adıyla kendi markamızı kurduk. Bu markayla iş güvenliği tulumu üretimine başladık. Firma olarak bu alandaki dünyaca ünlü firmalar için üretim de yapıyoruz. Bu tulumların yapıldığı elyaf malzemenin yerli üretilmesiyle biz de 3 yıl önce Türkiye'de üretim tesisi kurma kararı aldık. Şimdi yüzde 100 yerli üretim yapıyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye'de sanayi kuruluşları faaliyetine devam ettiği için biz de kesintisiz üretim yaptık." ifadesini kullandı.

Özdemir, salgın döneminde yüksek cirolara ulaşarak ihracata da başladıklarını anlatarak, "Son 1 yıldır 'private label' olarak adlandırılan modelle, yurt dışındaki markalara özel üretim ve ihracat yapmaya başladık. Hem kendi markamız hem de dünyaca ünlü markalar için üretim yapıyoruz. Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışındaki ünlü markalarla rekabet edebiliyoruz." diye konuştu.

"Ürünü korumak için de kullanılıyor"

Özdemir, ürettikleri tulumların, nefes alabilen, terletmeyen, anti statik, kimyasallara, radyasyona ve biyolojik ajanlara dayanıklı olduğuna dikkati çekerek, tulumların CE işareti dahil tüm ilgili uluslararası sertifikalarının bulunduğunu vurguladı. Tulumlarının, ağır sanayi ve endüstri tesisleri yanında, laboratuvarlar, sağlık hizmetleri, çöp toplama ve temizlik işleri, tarım gibi alanlarda koruyucu olarak kullanıldığını belirten Özdemir, "Tulumlarımız, savunma sanayi ya da hassas teknolojik üretimlerde ürünü korumak için de 'temiz oda' adı verilen birim çalışanları tarafından kullanılıyor. Tescil aşaması tamamlanmak üzere olan bir model geliştirdik. Daha az dikiş kullanılarak kullanım kolaylığı ve esnekliği yüksek tulum da üreteceğiz." dedi.

Gelecek dönem için üretim kapasitesini artırma planları bulunduğunu aktaran Özdemir, üretimde otomasyona geçmek için yatırımlarının sürdüğüne işaret etti. Özdemir, "2022 yılı sonunda 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde her kıtaya satış yapmak istiyoruz. Ürün gamımızı da geliştirerek, her yıl iki yeni ürün eklemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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#Şenay Özdemir# iş güvenliği
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