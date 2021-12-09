Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş'un (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 22:16
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, A-574'ün hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törenden fotoğraflar da yer aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız