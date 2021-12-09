Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu

2021'in sonuna yaklaşırken teknoloji şirketleri Türkiye'nin verilerini açıklamaya başladı.

Twitter, 2021 yılında Türkiye'de de milyonlar kişi tarafından kullanılmaya devam etti.

NTV'nin aktardığı rakamlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet'lerde en çok bahsedilen isim oldu. Erdoğan'ı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca izledi.

Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweet'leri yine de büyük ilgi gördü.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

Futboldan iki isim ilk 20'de

Twitter'da en çok konuşulan isimlerde futbol dünyasından iki kişi de ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabı var.

En çok retweet edilen tweet'lere spor damgası

2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20'de 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'ler oldu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı.

Tweet'lerde en çok beğeni alan yıldızı ise Mesut Özil oldu.

Olimpiyat başarıları konuşuldu

Olimpiyatlarda genç sporcuların ve özellikle kadın sporcuların başarıları Türkiye'de çok konuşuldu. Öyle ki en çok beğeni alan tweet'lerde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri de boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu.

Ayrıca Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi çekti.

Orman yangınlarında hashtag'lerle dayanışma ve yardım çağrıları da üst sıralarda

Türkiye'de 2021 yılının en üzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor yer aldı.

K-Pop, Türkiye'de 2021'de Twitter'ın yıldızlarından biri oldu

Öte yandan bu yıl Twitter'da en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerden bazıları da Güney Koreli sanatçılar. BTS listede 5. sırada yer alırken EXO da listede ilk 20'de yerini aldı.

Bununla birlikte Survivor da son yıllarda olduğu gibi Twitter sohbetlerinin de gündem maddelerinden biriydi. #Survivor2021 en çok kullanılan hashtagler arasında ikinci sırada yer aldı.