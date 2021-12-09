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MHP'den Acun Ilıcalı ve Hasan Can Kaya çıkışı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı ve Hasan Can Kaya'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı isminin mercek altına alınması gerektiğini belirten Kaşıkçı, Hasan Can Kaya'ya tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 23:54
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı'nın dijital film, dizi izleme platformu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına tepki gösterdi.

"KONUŞANLAR ÇUKURDUR"

Konunun ofansif mizah denilerek geçiştirilemeyeceğini ifade eden Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez" dedi.

"ACUN ILICALI İSMİ MERCEK ALTINA ALINMALI"

Sahne ve seyirci ilişkisinin bir saygı temeli üzerine kurulu olduğunu belirten Kaşıkçı şöyle devam etti:

"Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır."

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#Hasan Can Kaya
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