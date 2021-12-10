SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(11) Hemodiyaliz tedavisi süresince, "Diyaliz Merkezleri Hakkmdaki Yönetmelik"te belirtilen tetkikler ve bu tetkiklerin tekrarı, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler, gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkikler, seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti fiyata dahil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez."

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.4 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

"2.4.4.Ö - İntraoperatif Nöronavigasyon İşlemi

(1) "İntraoperatif nöronavigasyon" işlem bedeli SUT eki EK-2/C listesinde yer alan P614981 kodu üzerinden ve SUT' un 2.2.2.B numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandınlacak olup; SUT eki "İntraoperatif Nöronavigasyon İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi (EK-2/D-5)" nde yer alan işlemler ile birlikte uygulanması ve işlemin beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bedeli Kuramca karşılanır."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan ""Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile işitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruh sallandırılmış protez ve ortez merkezlerinden temin edilmesi halinde bedelleri Kuramca karşılanacak tıbbi malzemeler ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)" nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "530586" SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan "614980" SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Listede yer alan "614980" SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.