Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış

İzmir genelinde sabah (cuma) saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak (21-50 kg/metrekare) yağmurun beklendiği bildirildi. Aynı gün gece yarısına kadar devam edecek yağmurun, yerel olarak zaman zaman çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmasının beklendiği belirtilip, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için balıkçılar ve vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bursa, Yalova, Manisa, Denizli, Uşak, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Marmara'nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km /saat yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Marmara'nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km /saat yer yer 90 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.