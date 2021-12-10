Havalimanında ihracat bandı

Türkiye'nin son 12 aylık ihracat rakamları 200 milyar doları aşarken, bavul ticareti olarak da adlandırılan yolcu yanında mal taşıma ticaret de yükselişe geçti. İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminali, İstanbul'un değişik yerlerinden aldığı ürünleri ülkelerine taşımak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklara sahne oldu.

HER ÜLKEDEN TÜCCAR VAR

Türkiye'den mal alanların profilini ağırlıklı olarak Afrika ülkeleri ve eski Doğu Bloğu ülkeleri oluşturuyor. Sudan'dan Cezayir'e, Fas'tan Tunus ve Libya'ya, Somali'den Etiyopya'ya kadar her ülkeden yolcuya rastlamak mümkün. Geçmiş yıllarda bavul ticaretinin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerden gelenlerin ticareti de hız kesmeden devam ediyor.

KİLO KAVGASI YAŞANIYOR

İstanbul'un başta Laleli gibi alış veriş merkezlerinden aldıkları tekstil ağırlıklı malları ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen bavulcuların, en büyük mücadelesi burada başlıyor. En az 70-80 kilo tutan ortalama koliler nedeniyle, bagaj işlemlerini yapan görevliler arasında yaşanan çok sıkı pazarlık, zaman zaman da tartışmalara yol açıyor. Ancak yolcular yolcu başı 23 kilo olan bagaj ağırlığının, kat kat üzerindeki yükün bedelini ödeyerek ülkesine taşıyor.

İYİ ŞEYLER BEKLİYORUZ

Bavul ticaretinin merkezi olarak bilinen Laleli'de de yoğunluk yaşanıyor. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Laleli piyasasında sezon başlarken iyiydi hareketli başlamıştık. Şartlarda esneklik vardı, vakalarda düşüşler söz konusuydu. Okullar açılınca dönüşlerde vakalar arttı, gelen müşteriler iyi ürün alıyordu" dedi. Son günlerde bazı ülkelerde pandemiden dolayı yaşanan kapanmalardan endişe ettiklerini belirten Eyyüpkoca, "Rusya, Çekoslovakya, Romanya'da kapanmalar oldu. Bu nedenle iyi başlayan sezonda biraz ivme kaybı olmuştu. Şimdi ise yılbaşı hareketliliği yaşıyoruz. Yılbaşı tatilleri Aralık ayı itibariyle başladı şimdi normal. 15 Ocak'ta sezon açılıyor. Yeni sezona hazırlık içindeyiz. Yeni sezondan iyi şeyler bekliyoruz. Ülkelerin hepsinde aşılanma oranları arttı. Pandemi şartları da farklılaşmaya başladı" dedi.

Türkiye alışverişte ilk tercihimiz

Bavul ticareti yaparak geçimini sağlayan Çad vatandaşı Tahir Davut da o yolculardan birisi. İstanbul havalimanından ayda 2 kez bavul ticareti yaptığını söyleyen 23 yaşındaki Tahir Davut, ürün kalitesi ve ücrette Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu söyledi. Türkiye'de öğrenim gördüğünü ve ülkesine katkı da bulunmak için de ticarete atıldığını belirten Davut, şöyle devam etti: "Biz Türkiye ile çalışmaktan çok memnunuz. Hem ürün kalitesi hem de ücretlerde bize çok yardımcı oluyorlar. Ayda 2 defa Çad'a tekstil ve ayakkabı gönderiyorum. Bugün 98 koli gönderiyorum. İçinde tekstil ürünleri ile ayakkabı var. Önceden Çin'i tercih ediyorduk, ancak ürün kalitesi ve güven dolasıyla artık Türkiye'yi tercih ediyoruz."

GÜNÜBİRLİK TİCARİ SEYAHAT