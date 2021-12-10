ABD'li sapkın milyarder Epstein ve Bannon 2018'deki kur saldırısına karışmış

ABD'de yayınlanan Rolling Stone dergisi, CIA ile derin bağlantıları olan çocuk yaştaki kızları ünlü iş adamı ve politikacılara peşkeş çeken Yahudi milyarder Jeffry Epstein hakkında çarpıcı bir makaleye imza attı.

Makaleye göre ABD istihbaratı için yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren Jeffry Epstein, ABD Başkanı Donald Trump'un Başdanışmanı Steve Bannon'la da yakın ilişki içerisinde. Trump'ın seçim sürecinde de Bannon'la sık sık finansçı milyarder Epstein ile görüştü. Adı kirli işlerle anılan Epstein ile ilişkilerinden dolayı Bannon ağır eleştirilere maruz kaldı.

BANNON İTİRAF ETTİ

Bannon'ın 2018 yılındaki kur operasyonu ile ilgili itirafı tam da bu eleştirilerin ardından geldi. Rolling Stone dergisindeki makalede yer verilen ve adı açıklanmayan bir kişi, Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a, "Neden çocuk yaştaki kızları ünlülere peşkeş çeken Jeffry Epstein'in malikanesine gittiğini" sordu. Bannon ise kendisini savunmak için Epstein'in CIA ile bağlantılı bir finansçı olduğuna dikkat çekti.

1 AYDA İKİYE KATLADI

Ardından da "Türk parasını gördünüz mü?" ifadelerini kullandı. Dergiye göre bu sözler Bannon ile Epstein'ın, "Türk Lirası'nın çöküşüne karıştığı" anlamına geliyordu. Bannon'un işaret ettiği tarihlerde, Türk Lirası piyasa gerçekleri ile açıklanamayan bir değer kaybına sahne olmuştu.

Casusluk suçlaması ile tutuklanan Rahip Brunson'un serbest bırakılması talebinin geri çevrilmesinin ardından döviz kurunda hareketlenme başladı. Yıla 3.79 TL ile başlayan dolar kuru, Brunson'ın tahliye talebinin reddedildiği 18 Temmuz'da 4.79'a çıktı. Ardından ABD'den gelen dar kapsamlı yaptırımların ilan edilmesi ile 1 Ağustos günü 5 TL eşiğini geçti. 13 Ağustos'ta dolar kuru tarihin en yüksek noktası olan 7.21 TL'yi gördü.

İsrail ve Suud bağlantılı

ABD Başkanı Trump tarafından "müthiş adam" diye tanımlanan Epstein, Yahudi asıllı bir dolar milyarderiydi. ABD'nin önde gelen döviz tüccarı/finansçılarından birisi olan Epstein'in, Wall Street milyarderi Leon Black, Borsa manipülatörü ve renkli devrimlerin mimarı George Soros, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la bağlantıları vardı. Epstein'in adı daha önce de şaibeli işlemlerle anıldı. Alman Deutsche Bank, Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza yedi.

Epstein cezaevinde susturuldu

ABD istihbaratı adına dış operasyonlarda görev alan Jeffry Epstein'ın diğer karanlık yüzü ise fuhuş ticareti yapması. Çocuk yaştaki kızları ünlü iş adamı ve politikacılara pazarlayan Epstein'ın bazı siyatçileri çektiği kasetlerle tehdit ettiği de biliniyor. Epstein 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da Epstein'ın kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak intihar ettiği öne sürüldü. Ancak Epstein'ın intihar etmediği, ABD'nin ünlü isimleri hakkında sahip olduğu bilgiler nedeniyle susturulduğu belirtiliyor.