Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yerli ve hızlı antijen kiti geliştirildiğini söyledi. Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulunun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde Kovid-19'a yönelik geliştirilen hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.

Test için Sağlık Bakanlığından onay beklediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

>"Hem milli hem yerli hem de irite etmeden, sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bütün kurumlarımızda uygulanabilirse çok mutlu oluruz."

PCR YERİNE ANTİJEN KİTİ

Ziyarette Erdoğan'a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kitin kullanımı ile özellikle PCR testi yaptırmak istemeyen ya da sıkıntı yaşayan öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurguladı.

Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması için hazırlık içinde olduklarını söyleyen Özer, "Çocuklarımızı PCR gibi tahrip unsuru herhangi bir müdahale olmadan tükürükten 15 dakika içerisinde sonuçları alacak şekilde uygulayıp, güvenli bir ortam sağladıktan sonra maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk olarak okul öncesinden başlayacağız." şeklinde konuştu.

'İKLİM' DERSİ GELİYOR

İlkokuldaki açılışa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği içinde çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak önümüzdeki yıl müfredata koyacaklarını söyledi. Emine Erdoğan da "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici" dedi.