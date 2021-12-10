3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, 200 personel alacak. Başvurular 13 ila 27 aralık 2021 tarihleri arasında başlıcak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021

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Ticaret Bakanlığı 75 ticaret denetim yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda 75 Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021

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