3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı,Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çok sayıda pesonel alım ilanı yayımladı
Adalet Bakanlığı, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, 200 personel alacak
Adalet Bakanlığı, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, 200 personel alacak. Başvurular 13 ila 27 aralık 2021 tarihleri arasında başlıcak
Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Ticaret Bakanlığı 75 ticaret denetim yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda 75 Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.
İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız