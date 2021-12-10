Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.

TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türk-İş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.

TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dünkü toplantısında anlaşma çıkmadı, taraflar dördüncü kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilerek yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi, birinci vergi diliminin brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Ayrıca, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği oluştu.

ASGARİ GEÇİM TUTARI AĞIR İŞTE 3567 LİRA

TÜİK bu yıl Komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2879 lira, ağır işler için de 3597 lira oldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından.

TİSK 3 bin 100 olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. TİSK gerçekleşmiş enflasyonu önerdi, Türk-İş ise 'refah payı ekleyelim' dedi. İlk defa üçüncü toplantıyı bu kadar erken yaptık, dördüncü karar toplantısı olacak" açıklamasını yaptı

"İŞVERENLE UYUŞMAZLIKLARI GİDEREMEDİK"

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İçinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor.

Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda, konut, elektrik, su, eğitim, kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız" dedi.

AKANSEL KOÇ'TAN ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret 2022 maaş zammı için çalışanların korunacağını ifade ederek, "Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbiri için farklı tavrımız olmayacak. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir.

Üç konuda mutabakata vardık; 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması, birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi. İşveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Çalışanlarımız enflasyona karşı korunacak. Türk-İş de hesapladı. Bizler de hesaplıyoruz" diye konuştu.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Son dakika

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR

İşçi memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.

Evde bakım ve 65 yaş aylığında asgari ücretin 3'te birinden az, engelli bakım aylığında üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması durumunda bu ödemelerden daha fazla vatandaş yararlanacak.

BAKAN NEBATİ'DEN MECLİS'TE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planladıklarını belirterek, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz." diyen Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda da net mesajlar verdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı: Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirleri alacağız. Bankacılık sektörümüz güçlü yapısını korumaktadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.