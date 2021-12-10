66 milyonluk yarışmada 40 deve botoks nedeniyle diskalifeye edildi

Suudi Arabistan'da develer için yapılan güzellik yarışmasında 40'tan fazla deve diskalifiye edildi. Develerin yüzlerine botoks uygulandığı ve kozmetik bir takım iyileştirmeler yapıldığı tespit edildi.

Suudi Basın Ajansı'nın açıklamasına göre, yetkililer, botoks enjeksiyonları ve diğer yapay rötuşları uygulayan yarışmacıları çeşitli teknolojik yöntemler kullanarak tespit ediyor.

Develerin başları ve gövdeleri X-ray ve 3D ultrason makineleri ile taranıyor. Ardından ise genetik analiz ve çeşitli testler için numune alınıyor.

Organizatörlerin, dolandırıcılara katı cezalar uygulayacağı bildirildi. ÖDÜL 66 MİLYON DOLAR Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deveyi yetiştirenleri yaklaşık 66 milyon dolarlık ödül veriliyor. Dünyanın en büyüğü olan ve 40 gün süren festivale ABD, Rusya ve Fransa'dan 33 bin deve sahibi katılıyor. Develeri daha çekici göstermek için botoks enjeksiyonları, yüz germe vb. değişikliklerin yasak olduğu yarışmada, kazanan develer başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline göre belirleniyor.